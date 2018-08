Avant de faire le saut en politique, la recrue caquiste originaire de Rivière-au-Tonnerre était chef de l’administration des programmes Jeunesse au CISSS de la Côte-Nord.

Lors de l’annonce faite à Sept-Îles lundi matin, François Legault et sa candidate ont tous les deux insisté sur son bagage en santé qui pourrait constituer un atout pour améliorer l’accès aux soins dans la province et en particulier sur la Côte-Nord.

Je me suis toujours impliqué pour les causes auxquelles je crois et je vais continuer de le faire, insiste Line Cloutier. Cette implication dans mon milieu, dans mon travail m’a permis de côtoyer des gens dans divers contextes et j’ai eu l’opportunité d’entendre beaucoup parler de leurs préoccupations, de leurs inquiétudes, du fait que les jeunes quittent la région alors que les jeunes sont notre relève…

Line Cloutier a été choisie par François Legault pour représenter la CAQ dans la circonscription de Duplessis lors de l'élection du 1er octobre. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Faire plus et faire mieux dans tous les domaines c’est la seule façon de freiner l’exode des jeunes. Line Cloutier, candidate de la CAQ dans le comté de Duplessis pour l'élection de 2018

Opposants annoncés

Pour l’instant, la députée sortante, la péquiste Lorraine Richard a été confirmée par son parti pour tenter de conserver la circonscription.

Celle qui a terminé deuxième lors du dernier scrutin, la libérale Laurence Méthot, tentera à nouveau de remporter un premier mandat pour l’équipe de Philippe Couillard.

Québec Solidaire n’a pas encore rendu public le nom de la personne qui représentera la formation lors du scrutin le 1er octobre prochain dans Duplessis.

Avec les informations de Laurence Royer