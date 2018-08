Vendredi, le navire affrété par les ONG SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF) a secouru au large de la Libye 141 personnes à bord de deux barques en bois, dont une moitié de mineurs et plus d'un tiers de femmes, essentiellement originaires de Somalie et d'Érythrée.

En entrevue à Midi Info, la porte-parole de SOS Méditerranée, Sophie Rahal, appelle l'ensemble des pays européens à prendre leurs responsabilités pour accueillir ces migrants.

Ce qu’il faut, ce que nous demandons depuis le début de nos opérations il y a bientôt trois ans, c’est que les États européens se mettent d’accord sur un dispositif humanitaire de sauvetage en Méditerranée. Sophie Rahal, porte-parole de SOS Méditerranée

Le directeur du port français de Sète a proposé lundi d'y accueillir le bateau.

Le port de Sète est prêt à accueillir l'Aquarius dès lors que les autorités françaises le lui permettront... C'est la dimension humanitaire qui doit prévaloir, il s'agit de sauver des vies, des familles. Jean-Claude Gayssot, maire de Sète

« Ce n'est pas au communiste Jean-Claude Gayssot, président du port de Sète, de décider de notre politique migratoire en accueillant l'Aquarius », a réagi Marine Le Pen dans un tweet.

L'État doit enfin envoyer le signal de fermeté qui s'impose et fermer nos ports à ces navires de migrants! La présidente du Rassemblement national , Marine Le Pen

Le gouvernement de Gibraltar a de son côté annoncé lundi qu'il allait retirer son pavillon à l'Aquarius au motif qu'il n'a pas été enregistré pour faire des opérations de sauvetage.

Sous pression des autorités maltaises et italiennes, la plupart des navires humanitaires ont cessé de patrouiller au large de la Libye. Selon Amnistie internationale, quelque 720 migrants se sont noyés en juin et juillet en l'absence de secours.

L'Italie a accueilli 650 000 migrants sur son territoire depuis 2014.

En juin, l'Aquarius a été au coeur d'une crise diplomatique après avoir récupéré 630 migrants au large de la Libye, dont une partie a été transférée par les gardes-côtes italiens ou par des militaires. L'Italie et Malte avaient refusé de les laisser débarquer et l'odyssée du navire s'était achevée dans le port espagnol de Valence.