Un texte de Stéphanie Filion

Le PQ a officialisé jusqu’ici 8 candidats dans les 18 circonscriptions de la grande région de Québec, en incluant la Rive-Sud et la Beauce.

C’est le parti qui a l’équipe la moins nombreuse à ce jour, alors que la Coalition avenir Québec (CAQ) et Québec solidaire (QS) n’ont plus qu’un poste libre dans la région. Le Parti libéral (PLQ), lui, n’en a plus que deux.

Plusieurs annonces sont toutefois « imminentes », assure Valérie Chamula, responsable du bureau de presse du PQ. Elle indique que le parti a trouvé ses candidats dans sept circonscriptions de la région – Beauce-Nord, Chauveau, Côte-du-Sud, Jean-Lesage, Jean-Talon, Lévis et Lotbinière-Frontenac -, et qu’ils seront dévoilés d’ici le déclenchement des élections, pour certains, ou quelques jours après pour les autres.

Valérie Chamula souligne que le choix des candidats peut être plus long au Parti québécois en raison du processus d’investiture.

Elle confirme que le parti « est en dialogue avec des gens » pour La Peltrie, Vanier-Les Rivières et Beauce-Sud.

Notons que le PQ détient une seule des 18 circonscriptions de la région, soit Taschereau. Le parti mise sur une gestionnaire de la haute fonction publique, Diane Lavallée, pour conserver ce siège détenu par Agnès Maltais depuis 20 ans.

Candidats annoncés dans la grande région de Québec : - CAQ : 17/18

- QS : 17/18

- PLQ : 16/18

- PQ : 8/18

Places de choix dans Jean-Lesage et Charlesbourg

La CAQ et le PLQ ont chacun encore une place de choix à combler. La Coalition avenir Québec n’a pas dévoilé qui portera ses couleurs dans la circonscription de Charlesbourg qu’elle compte prendre au ministre François Blais.

La CAQ aurait pressenti la directrice générale du CHU de Québec Gertrude Bourdon pour ce comté. « On ne confirme rien et on n’infirme rien », affirme Sébastien Lépine, directeur des communications pour la Capitale-Nationale de la CAQ. Il ne peut indiquer quand le chef caquiste François Legault présentera cette candidature.

Pour leur part, les libéraux n’ont pas encore présenté celui ou celle qui tentera de conserver le siège d’André Drolet, le député libéral des 10 dernières années dans Jean-Lesage.

L’autre candidature qui reste à soumettre pour le Parti libéral est celle de Lévis, le comté du caquiste François Paradis.

Au PLQ, on promet que ces deux candidats seront connus d’ici le déclenchement des élections le 23 août, affirme Marie-Chantal Domingue, coordonnatrice aux communications du parti pour l’Est-du-Québec.

Québec solidaire, qui a actuellement la liste de candidats la plus longue à l’échelle provinciale, a une dernière annonce à faire dans la région pour la circonscription de Beauce-Nord. Le candidat sera officialisé d’ici le début de la course électorale.

Un peu plus d’hommes

Jusqu’ici les listes des candidats caquistes et solidaires dans la région sont pratiquement paritaires, avec 8 femmes et 9 hommes.

Au Parti libéral, 6 femmes se présentent contre 10 hommes. Du côté du Parti québécois, il y a 3 femmes et 5 hommes.