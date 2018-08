Un texte de Martine Côté et Andréanne Plante

Mercredi après-midi, nous sommes parties de Québec le cœur gros comme ça, un mélange de fébrilité, de peur et de naïveté.

Nous sommes parties à la rencontre de gens que nous ne connaissions pas, des gens qui comme nous s’apprêtaient à réaliser un défi de taille. De beaux humains, croyez-nous.

Des personnes authentiques, inspirantes. Chacune d’elles avait une raison différente de s’élancer à la conquête du fleuve.

Nous avons vu des pères avec leur fille, des collègues, des femmes fortes et fonceuses, des amis venus se surpasser. Des sportifs comme des plus sédentaires, des vieux comme des jeunes, tous avec la même détermination dans le regard.

Jeudi matin, nous avons rempli nos gourdes d’eau, agrippé nos pagaies et nous nous sommes lancées. Un coup de pagaie à la fois.

Chaque journée a été différente. Certaines plus difficiles, quand le corps ne comprend pas encore ce qui se passe et que chaque muscle semble vouloir abandonner. Et puis au travers ces instants de découragement, il y a des moments magiques. Des moments que nous n’oublierons jamais et qui font de cette expérience celle d’une vie.

Rire avec des gens inspirants au beau milieu du fleuve, chanter en chœur tout en pagayant sur un horizon des plus paisible, parler de tout et de rien avec des inconnus, qui sont finalement devenus des amis.

Nous avons été témoins d’échanges, d’empathie, de sourires francs et sincères, d’accolades, de larmes parfois, mais surtout de tapes dans le dos. Nous avons vécu des émotions fortes, nous avons ri, nous avons pleuré et nous avons appris.

Et à travers tout ça, nous l’avons fait. Nous avons pagayé 250 km, de Montréal à Québec. Nous avons donné plus de 100 000 coups de pagaies, à en déchirer le fleuve.

Il y a quelque chose de plus grand que nous dans tout ce que l’on vient de vivre. Beaucoup d’humanité et d’entraide.

Et tout ça pour permettre à des jeunes de s’épanouir par la musique. Des jeunes d’ici, de Montréal à Québec, jusqu’à Kitcisakik. Et plus de 250 jeunes en Inde, qui reçoivent une éducation décente grâce à Jeunes musiciens du monde.

Merci Mathieu Fortier pour ta folie et ta détermination, merci Agathe pour ton inspiration.

Bravo aux bénévoles, aux participants, aux organisateurs. Merci d’être ce que vous êtes, des êtres profondément bons. Ensemble, nous sommes capables de tout. Et c’est surtout ce que nous retenons de cette aventure.

À l’an prochain? ;-)