Originaire de la communauté de Peguis, au Manitoba, Westin Sutherland a commencé à apprendre l'ojibwé il y a quatre ans.

Il remarque que les contenus en langue autochtone restent rares au Canada.

« Les grandes chaînes pourraient facilement prendre n’importe quel dessin animé et le doubler en langue autochtone », affirme-t-il.

« Il est facile de trouver des émissions et des livres en anglais ou en français, mais pour les gens de ma nation, c’est très difficile », dit-il.

Westin Sutherland souhaitait pouvoir regarder ses émissions favorites dans sa langue. Il a donc décidé de doubler lui-même des épisodes en ojibwé, puisque personne d’autre ne semblait le faire.

Westin Sutherland a commencé à apprendre l'ojibwé alors qu'il avait 14 ans. Photo : CBC / courtoisie

Selon le recensement de 2016, il y a plus de 70 langues autochtones parlées au Canada et plus de 250 000 personnes sont capables de tenir une conversation dans l’une de ces langues. Le nombre de personnes capables de parler une langue autochtone a grimpé de 3 % depuis 2006.

« Je pense qu’avoir des émissions dans nos langues peut donner confiance aux gens et ça peut aider à garder nos cultures vivantes », croit Westin Sutherland.

Comme il ne maîtrise pas encore parfaitement la langue, le jeune homme reçoit de l’aide de professeurs, d’aînés et d’autres membres de sa communauté qui la parlent. Ce sont eux qui font les voix des personnages. Westin leur donne des conseils pour leur jeu d'acteur et il se charge du montage audio.

Il a déjà doublé des épisodes complets des séries Sailor Moon et Cool Attitude. Il travaille actuellement sur un épisode de Bob l’éponge.

« Je pense que ça peut encourager autant les enfants que les adultes à continuer d’apprendre la langue », dit-il.

Westin entreprend cet automne des études universitaires en linguistique et il aimerait continuer à doubler des émissions en langue traditionnelle.

Un texte de Rihannon Johnson de CBC Indigenous