Un texte de Louis Gagné

Sébastien Proulx réitère qu’il faut laisser à l’établissement le temps de faire son travail avant de porter un jugement sur les mesures qui seront mises en place pour assurer la sécurité des élèves lors de la prochaine rentrée.

Il rappelle que le Séminaire a jusqu’au 20 août pour présenter les changements qui seront apportés à son plan de lutte contre l’intimidation et la violence. La direction devra également démontrer qu’elle a pris les mesures appropriées en vue de cette « rentrée qui ne sera pas comme les autres ».

« Il y a des obligations et des échanges qui ont été convenus afin que le Ministère et le Séminaire se reparlent autour du 20 août [et] une fois que ce sera fait, vous aurez l'ensemble des informations […] Il faut maintenant laisser les gens travailler, dont le Séminaire, qui a des responsabilités », a indiqué le ministre de l’Éducation lundi.

Nous sommes tous mobilisés. C'est les adultes qui doivent travailler pour protéger des enfants et c'est ce qui se fait actuellement au sein de l'école, j'en suis convaincu. Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation

Changements exigés

Le ministre n’a pas voulu commenter les actions prises jusqu’ici par le Séminaire des Pères Maristes, notamment celle de réintégrer les six élèves faisant l’objet d’une enquête policière. Il laisse toutefois entendre que le statu quo n’est pas une solution envisageable.

« Si rien ne change, si on est encore dans cette impression et qu'on est encore dans cette situation où c'est difficile d'expliquer ce qu'on peut faire de mieux, vous avez raison que ça va rendre les choses plus difficiles », convient Sébastien Proulx.

Le ministre n’a pas indiqué ce qu’il compte faire dans l’éventualité où les changements apportés par la direction du Séminaire ne seraient pas satisfaisants.

Il s’est contenté de mentionner que sa responsabilité était de veiller à la sécurité des élèves et au respect de la Loi sur l’enseignement privé.

Le Séminaire des Pères Maristes Photo : Radio-Canada/Cimon Leblanc

Que peut faire le ministre?

Cette dernière autorise le ministre de l’Éducation, après discussion avec la Commission consultative de l’enseignement privé, à imposer des sanctions administratives.

Il peut notamment modifier ou révoquer le permis d’une école privée lorsque son titulaire « n’utilise pas les moyens dont il dispose pour mettre fin à un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves ».

Le ministre doit d’abord ordonner à l’établissement d’apporter les correctifs souhaités dans le délai qu’il fixe. « Si le titulaire ne respecte pas l’ordonnance, le ministre peut alors modifier ou révoquer son permis », précise la Loi sur l’enseignement privé.

Rien, pour le moment, ne laisse suggérer que le ministre de l’Éducation envisage un tel recours.

Rencontres individuelles

À noter que Sébastien Proulx n’a pas commenté la demande du Séminaire des Pères Maristes de rencontrer individuellement les parents des élèves suspectés d’avoir diffusé des images compromettantes ainsi que ceux de leurs présumées victimes.

Invité à réagir à la volonté d’une des trois adolescentes de changer d’école, le ministre a dit ne pas avoir d’information à cet effet.