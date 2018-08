Un texte de Maxime Corneau

L’entrepreneure Geneviève Simard rêvait de construire une garderie privée non subventionnée à la fine pointe de la technologie sur un terrain de Shannon, près de Québec.

L’objectif était d’accueillir 80 enfants et de leur offrir une initiation à l’anglais, des jeux extérieurs et des activités modernes, tout en donnant aux parents des horaires flexibles adaptés aux réalités des nombreux militaires qui résident dans le secteur.

Après avoir soumis son dossier au Ministère et enregistré 125 réservations de la part de parents, Mme Simard a reçu une douche froide par la poste; le comité consultatif chargé d’évaluer les dossiers recommande au ministère de la Famille de refuser sa demande de permis. Raison évoquée : le secteur sera assez pourvu en places de garderie en 2021.

« Est-ce qu’on dit : "On ne peut pas ouvrir un Subway à côté d’un Tim Hortons parce qu’il y a trop d’offres"? Les gens ont le droit de dire s’ils veulent un café ou un sous-marin », peste Geneviève Simard, qui estime que son projet se serait démarqué de la concurrence par sa qualité. Elle avait d'ailleurs effectué une étude de marché pour connaître le potentiel du secteur.

L'adoption du projet de loi 143 a réformé plusieurs aspects des services de garde au Québec. L’une de ses conséquences est de limiter l’émission de permis pour les garderies privées et de toujours faire évaluer les nouveaux projets par un comité consultatif formé par des acteurs du milieu. Ce comité regarde notamment les prévisions de places disponibles dans un secteur et la demande des parents.

Dans le cas du secteur de Shannon, le comité a déterminé qu’il ne pouvait pas accueillir le projet de Mme Simard. Cette dernière déplore toutefois que de nombreuses places disponibles dans le secteur soient situées dans des garderies en milieu familial qui ne correspondent pas aux besoins des jeunes parents, selon son étude de marché.