Le gouvernement du Québec achètera l’immeuble au coût de 31 millions de dollars afin d'y reloger des centaines de fonctionnaires d’ici 2020. Comme le révélait Radio-Canada, Québec souhaite ainsi créer « un pôle stratégique » du gouvernement dans l’Est de Montréal.

« Le quadrilatère formé par les rues Parthenais, Ontario, Fullum et Notre-Dame deviendra le pôle montréalais le plus important du gouvernement du Québec », a déclaré le président du Conseil du Trésor, Pierre Arcand, en conférence de presse. Ce pôle stratégique comptera l’immeuble de Télé-Québec, celui du ministère de l’Éducation (600 Fullum), l’édifice de la Sûreté du Québec (1701 Parthenais) et l'immeuble patrimonial Au Pied-du-Courant, acquis l'an dernier par Télé-Québec et la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC).

« L’un des éléments qui milite en faveur de cette décision, c’est une revitalisation de l’Est de Montréal, mais c’est également des économies sur le coût du loyer tout en optimisant nos activités », a ajouté M. Arcand. Le gouvernement estime qu’il économisera ainsi 2 millions de dollars par année.

M. Arcand a précisé qu’un espace au centre-ville coûte 338 $ le mètre carré, alors qu’il en coûte seulement 258 $ dans le quartier Centre-Sud, où le gouvernement compte développer son « pôle stratégique ». « Des ministères doivent être localisés près de leur clientèle [au centre-ville de Montréal] en raison de leur mission, mais pour d’autres ministères, dont les fonctions sont plus administratives, le maintien dans les espaces actuels où le loyer est plus élevé n’était pas justifié », a-t-il poursuivi.

Québec entend ainsi reloger dans son nouvel immeuble 745 employés, d’ici 2020, et quelque 3000 fonctionnaires dans l'ensemble du complexe formé de ses quatre édifices.

Le mandat que nous avons avec la Société québécoise des infrastructures est de gérer de façon optimale le parc immobilier du gouvernement au bénéfice des citoyens. Pierre Arcand

L’acquisition de ce nouvel immeuble fait également partie de la « vision immobilière » du gouvernement, qui entend augmenter son ratio de propriété des immeubles qu’il occupe. Le gouvernement souhaite, d’ici cinq ans, devenir propriétaire de quelque 35 % des immeubles occupés par ses fonctionnaires alors que ce taux est présentement de 28 %.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s'est quant à elle réjouie de la création d'un nouveau pôle gouvernemental dans le quartier. « Avec ce grand pôle administratif, ce sont des emplois qui seront créés, qui vont être consolidés, a-t-elle déclaré. C’est très bon pour un quartier. C’est également excellent pour l’habitation. »

On doit profiter de l’arrivée de ce nouveau pôle d’emplois pour valoriser l’est du centre-ville où les choses bougent beaucoup. Valérie Plante

« Que ce soit avec le projet de la nouvelle Maison de Radio-Canada ou le redéveloppement à venir [du site] de la [brasserie] Molson, les choses changent dans le Centre-Sud », a ajouté la mairesse. « Je pense que ça va donner un bel élan au quartier. »

Mme Plante a également révélé que son administration avait entamé des démarches pour faire l'acquisition de la portion sud de l'Îlot Voyageur, qui appartient au gouvernement du Québec.

Je pense que tout le monde s’entend pour dire que c’est un peu une cicatrice en ce moment. Valérie Plante

La mairesse estime que l'immeuble a un grand potientiel avec la présence du parc Émilie-Gamelin, de la Bibliothèque nationale et de la station de métro Berri-UQAM.

La Ville de Montréal pourrait également acquérir l’immeuble abritant présentement l’Institut Raymond Dewar, au 3700, rue Berri. Le plus grand édifice du Plateau Mont-Royal, qui appartient au gouvernement du Québec, a été réservé pour la Municipalité.

« Il y a beaucoup d’intérêt, beaucoup d’engouement, a déclaré la mairesse Plante. Maintenant, il faut faire un bon montage financier et éventuellement l’intérêt ce serait d’en devenir acquéreur. Le gouvernement du Québec nous dit ce matin : c’est vous qui avez priorité, on va vous attendre, montez votre projet. »

L’immeuble pourrait abriter une coopérative d’habitation ou des bureaux administratifs de l’arrondissement.