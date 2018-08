Quatre personnes ont été tuées par balle, vendredi dernier, à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, dont deux policiers. La fusillade s’est terminée par l’arrestation d’un suspect qui est accusé de quatre meurtres prémédités.

Plusieurs comités de travail de l'Association canadienne des chefs de police avaient déjà commencé à discuter de certaines questions à la suite de ces événements, notamment des armes à feu, de la santé mentale des policiers et de moyens d’appuyer la force policière de Fredericton, explique Mario Harel, président de l'Association.

Les services policiers se remettent toujours en question après des événements de ce genre, souligne-t-il.

On fait l’analyse exhaustive de l’incident. On tente d’en tirer des leçons à chaque occasion. Mario Harel, président de l'Association canadienne des chefs de police

Vous savez, nos policiers interviennent dans toutes sortes de situations parfois très routinières qui se développent avec une certaine complexité, une certaine violence. On ne sait jamais comment les événements vont tourner. Donc, nos policiers sont formés le mieux possible, sont équipés pour réagir à toutes sortes de menaces, et on va voir les conclusions de l’enquête et si des recommandations vont en découler , affirme Mario Harel.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est responsable de mener l’enquête sur la fusillade de Fredericton, avec l’appui du service policier municipal.

Mario Harel, président de l'Association canadienne des chefs de police, affirme que plusieurs comités de travail de l'organisme ont déjà commencé à discuter des événements de Fredericton. Photo : Radio-Canada

Les deux policiers abattus, Sara Mae Helen Burns, 43 ans, et Lawrence Robert Costello, 45 ans, auront droit à des funérailles régimentaires, le 18 août. Plusieurs corps policiers vont y participer, ajoute M. Harel.

Tout le département qui est touché par un événement comme Fredericton, les policiers sont ébranlés. Vous savez, les policiers, on est une famille très serrée. C’est pour cela lorsqu’il arrive des événements comme ça, tous les partenaires policiers, on supporte, on offre de l’aide , souligne Mario Harel.

D’ailleurs, quatre policiers et un répartiteur du service 911 d'Edmundston travailleront à Fredericton cette semaine pour appuyer leurs homologues.