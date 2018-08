Sa femme, Christine Fedina, a annoncé sa mort sur les médias sociaux. « C’est avec le coeur brisé que je vous annonce la perte de l’amour de ma vie, mon âme soeur, mon cher Ken, aux premières heures du matin », écrit-elle.

En 1985, Ken Pickering s’est joint à John Orysik et Robert Kerr pour fonder la Société Coastal Jazz and Blues, qui produit le Festival international de jazz de Vancouver.

L’événement attire chaque année des centaines de milliers de spectateurs et met en vedette des artistes locaux, nationaux et internationaux. Diana Krall, Ziggy Marley, Tito Puento et Miles Davis y ont notamment présenté des concerts au cours des dernières années.

Ken Pickering combattait un cancer de la gorge depuis plusieurs années. Selon ses proches, il a été obligé de manquer une grande partie de l’édition 2018 du festival en raison de sa maladie.

L’annonce de son décès a suscité de nombreuses réactions à travers le pays. Plusieurs l’ont décrit comme un homme généreux et passionné, toujours prêt à aider les musiciens à rejoindre leur public.