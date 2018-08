Le recours actuellement devant les tribunaux manitobains, engagé par Charleen Pokorki fin juillet, soutient qu'elle devrait être considérée comme une employée et non comme une entrepreneure.

Or, CBC s’est entretenu avec un livreur de Skip the Dishes en Alberta qui dit que le 19 juillet, il a reçu un avis indiquant que les termes du contrat des livreurs avaient changé et qu’ils devaient accepter les nouvelles conditions avant le 26 juillet. CBC a pu consulter le nouveau contrat, tel qu’il est publié sur une page Internet pour les livreurs de l’entreprise.

Parmi les changements, on trouve une nouvelle section, indiquant que « [toute] demande que vous pouvez avoir doit être portée individuellement et non en tant que représentant demandeur ou membre d’un recours collectif, et vous ne rejoindrez pas ce genre de recours contre la Société ou ses entités connexes ».

Le livreur, qui a demandé à ne pas être nommé par peur de perdre son emploi, affirme qu’il a dû accepter les termes de l’accord parce que c’est son unique emploi. Il travaille de 50 à 60 heures par semaine et espère gagner entre 2200 et 2300 $ ce mois-ci, avant impôts et coûts de transport.

« Je n’ai pas d’avocat, je n’ai pas l’argent pour un avocat pour revoir ces choses-là avant de signer. Je vis d’une paie à l’autre, je n’avais pas d’autre choix que d’accepter pour continuer à travailler », dit-il.

Légalité en question

Paul Edwards, un avocat de Charleen Pokorki, dit que d’autres livreurs de Skip the Dishes lui ont parlé des changements effectués par l’entreprise avant qu’il ne dépose leur demande. Il dit que les changements apportés aux termes de l’accord ont influencé le moment où lui et sa cliente ont décidé de déposer le recours collectif.

Si un juge accepte le recours collectif, alors tous les livreurs de l’entreprise seront inclus, à moins qu’ils aient explicitement dit qu’il ne le voulait pas, explique Paul Edwards. Il ajoute que l’impact qu’auront les nouveaux termes est difficile à prévoir.

« L'efficacité, la validité juridique des modifications contractuelles à moyen terme, imposées unilatéralement, est une question à propos de laquelle il existe de nombreuses décisions juridiques et pourrait surgir au cours de ce recours collectif », a-t-il ajouté.

CBC a contacté Skip the Dishes, mais le porte-parole Toby McCrae a refusé de commenter. Il a simplement indiqué par courriel que « parce que vos questions sont pertinentes concernant une affaire actuellement devant les tribunaux, nous sommes impatients d’y répondre à travers les canaux appropriés et au moment opportun ».

Skip the Dishes a déjà déclaré nier les allégations contenues dans la déclaration du recours collectif et a déclaré à CBC dans un courriel que ses chauffeurs étaient des entrepreneurs privés et non des employés.

Vendredi, une notification a été envoyée à tous les utilisateurs de la plate-forme Skip the Dishes, y compris les livreurs, les restaurants et les clients, indiquant que l'entreprise avait mis à jour ses conditions d'utilisation.

Les nouvelles conditions mises à jour contiennent également une section acceptant de résoudre tous les litiges individuellement et non dans le cadre d'un recours.

Selon des informations de Cameron MacLean, CBC News