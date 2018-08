Un texte de Catherine Poisson

Sur le quai commercial de Matane, entre les grues et les chariots élévateurs, deux petites maisons bleues détonent.

Ces maisons sont destinées aux résidents de Grise Fiord, la communauté la plus septentrionale de l'Amérique du Nord, dont le nom inuit, Aujuittuq, signifie le lieu qui ne fond jamais .

On ne peut s'y rendre que quelques jours par année, en suivant un brise-glace qui ouvre la voie vers le village. Pour l'entreprise matanaise Construction CEG, qui assure la fabrication et la livraison de ces maisons, cela implique de respecter un horaire très strict.

Les brise-glaces ont des rendez-vous avec les bateaux qui font la livraison. Ils vont briser la glace pour entrer, ils ont quelques jours, puis ils doivent repartir , souligne le directeur général de l'entreprise, Paul Gauthier.

La communauté de Grise Fiord est la plus reculée du Canada. Photo : CBC

Le moindre retard peut empêcher les navires de se rendre à destination, comme cela a failli se produire cette semaine.

Lundi, à moins de 24 heures de l'arrivée du navire qui doit transporter les maisons jusqu'à Grise Fiord, un autre navire était déjà à quai au port de Matane, qui ne peut accueillir qu'un bateau à la fois.

Le navire de l'entreprise néerlandaise Spliethoff est à Matane pour prendre un chargement de pâte de feuillus fabriquée par Tembec, et ne doit pas repartir avant mercredi.

Comme le chargement des maisons devait avoir lieu mardi matin, M. Gauthier a proposé à Spliethoff et Tembec de déplacer le navire quelques heures, en échange d'un dédommagement.

Tembec nous a donné une réponse positive, ils étaient prêts à trouver un arrangement, mais le propriétaire du bateau n'a pas voulu nous parler. Ils ne donnent même pas de réponse, il n'y a aucune discussion , déplore M. Gauthier.

Il a donc dû charger les maisons sur une barge qui est allée rejoindre le navire de livraison au large, où s'est fait le chargement mardi matin.