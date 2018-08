Face aux critiques reçues alors que presque personne n’avait encore vu la fiction, la créatrice d’Insatiable, Lauren Gussis, avait demandé au public et à la critique de « donner une chance à cette série ». Apparemment, le fait de découvrir ce qui est présenté comme une comédie satirique n’a pas amélioré les choses.

« Après quelques minutes du premier épisode, il est clair qu’Insatiable ne mérite le temps ni les mots de personne », s'agace Hank Stuever du Washington Post. Référence en matière de séries et films, The Hollywood Reporter n’y va pas non plus par quatre chemins. Son journaliste Tim Goodman parle d’une série « banale », « pas drôle » et « qui en fait trop ».

Les médias britanniques vont dans le même sens. « Sérieusement, si Insatiable se veut une satire, qu’est-ce donc qu'une satire exactement? », se demande Clarisse Loughrey du Independent.

Insatiable raconte la revanche d’une adolescente (jouée par Debby Ryan) qui, après avoir été harcelée à l’école du fait de son poids, devient mince et décide de se venger.

Les signataires de la pétition lancée juste après le dévoilement de la bande-annonce, le 19 juillet, critiquent l’idée, propagée selon eux par Insatiable, qu’être filiforme permet la réussite.

La série a également été dénoncée pour sa vision de l’homosexualité et des transgenres.