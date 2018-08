« Des responsables américains parlent de nous avec cynisme depuis quelque temps. Outre les sanctions, ils parlent de guerre et de négociations », indique-t-il dans un message publié en anglais sur Twitter.

« Même si nous devions négocier avec les États-Unis – aussi impossible que cela puisse sembler – ce ne sera jamais avec l’actuelle administration américaine » dirigée par le président Donald Trump, a-t-il précisé par la suite.

L’ayatollah Khamenei ne s’est pas contenté de transmettre son message en anglais sur le réseau social de prédilection du président Trump pour cette première sortie depuis que les États-Unis ont officialisé le retour de sanctions économiques contre l’Iran mardi dernier.

L'homme, qui est de fait la véritable clé de voûte de la République islamique, a aussi prononcé un long discours, cité par la télévision d’État, dans lequel il a développé plus longuement les mêmes thèmes, à l’intention cette fois des 80 millions d’Iraniens.

Il y a notamment affirmé que les Américains « exagèrent la possibilité d’une guerre » avec l’Iran. « Nous n'avons jamais commencé une guerre et ils ne se confronteront pas militairement à l'Iran », a dit croire le guide suprême.

Samedi, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif avait aussi catégoriquement affirmé qu’une telle rencontre au sommet, telle que proposée par le président Trump, n’aurait pas lieu.

L’ayatollah Khamenei a aussi déclaré, tant sur Twitter que dans son discours télévisé, que les problèmes économiques que traverse son pays sont attribuables à une mauvaise gestion interne, et non seulement aux pressions américaines.

La monnaie iranienne, le rial, a perdu environ la moitié de sa valeur depuis le début de l’année, en raison notamment de l’attitude de l’administration Trump à l’endroit de la République islamique. Cela a contribué à alimenter des manifestations dénonçant entre autres la cherté de la vie.

« Experts économiques et responsables pensent que la cause de ce problème n'est pas externe, mais interne, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Je ne dis pas que les sanctions n'ont pas d'impact, mais il s'agit principalement de la manière dont nous y faisons face. »