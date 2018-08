À 16 ans, Jacob Valley voit très bien comment l’entrepreneuriat peut profiter aux Autochtones et à lui-même.

« Ma mère a eu des difficultés avec l’argent toute sa vie et nous avons toujours été dans des situations délicates », raconte Jacob pour expliquer ce qui l’a mené au camp d’entrepreneuriat jeunesse autochtone de l’Université des Premières Nations du Canada. « Je ne veux pas vivre en luttant comme ma mère l’a fait. »

Il dit avoir grandi en aspirant à la « vie de rêve », mais ce n’est que depuis quelques années qu’il réalise à quel point le monde des affaires lui permettraient d’atteindre la stabilité.

L’année dernière, le jeune Réginois a décidé de donner ses 200 dollars gagnés à travers des petits travaux à un ami de son père, pour qu’il l’investisse dans une mine de potasse. Jacob Valley constate déjà quelques retours sur son investissement.

« Je veux mettre à profit les connaissances que je retirerai de ce camp et voir si je peux réellement investir dans de plus grosses affaires quand je serai plus vieux », affirme-t-il.

Semer une graine

Richard Missens, membre de la Faculté de commerce et d'administration des affaires de l'Université des Premières Nations du Canada, explique que l’un des objectifs du camp est d’encourager les jeunes Autochtones à rester à l’école.

Il veut les inciter à poursuivre leur éducation, fréquenter l’université et suivre des cours de commerce.

Richard Missens est l'un des professeurs du camp. Il parle aux étudiants des diverses objectifs d'une entreprise. Photo : Radio-Canada

« Nous voulons semer une graine », déclare-t-il. Quelques jours seulement après le début du camp, il se réjouit d’entendre les élèves exprimer leurs idées et ambitions. « Ils sont engagés dans leur propre apprentissage. »

Les entreprises qui apportent des solutions

En matinée, les 17 étudiants discutent des problèmes qu’ils observent dans leurs communautés, et des entreprises qui pourraient résoudre ces problèmes. Ils lancent les idées comme celle d’une trottinette électrique pour régler les problèmes de déplacement. Elle serait plus compacte, et peut-être stylisée, pour se différencier des produits compétiteurs.

Un autre élève aborde la problématique récurrente des femmes et filles autochtones disparues et assassinées. Il croit que de traquer les gens avec des GPS pourrait être une piste de solution.

187 jeunes de la 10e à la 12e année ont participé au camp d'entrepreneuriat depuis sa création il y 10 ans. Photo : Radio-Canada

Ces sujets soulèvent des enjeux plus épineux auxquels font face les entrepreneurs, que ce soit au niveau légal, éthique ou technologique.

Jacob Valley veut s'attaquer au problème de la pauvreté. Il songe par exemple offrir des cours de gestion financière.

« Je réfléchissais à quelque chose qui aiderait les Autochtones à travers le Canada à comprendre les affaires et comment gérer leur argent pour qu’ils n’aient pas à vivre dans la pauvreté », explique-t-il.

Il croit que ce camp d’entrepreneuriat et les autres auxquels il a participé l’ont orienté sur les moyens à prendre pour accomplir ce qu’il souhaite, c’est-à-dire d’avoir un emploi à temps plein, d’être capable de gérer une entreprise parallèlement, et de soutenir sa famille.