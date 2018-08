Les propriétaires et fondateurs dela London Vegan Food Bank, Cassidy Jordyn et Brennan Moore, ont remarqué que des gens négligeaient leurs restrictions alimentaires pour des raisons financières.

Ils offrent ainsi plus de fruits et de légumes et d'autres produits, par exemple des muffins véganes, du lait de coco, et des aliments de base comme du pain et des pâtes.

Des fermes de la région et des compagnies canadiennes offrent des dons de nourriture à la nouvelle banque alimentaire.

Les clients peuvent choisir sur place les produits dont ils ont besoin. Ils sont invités à offrir une contribution volontaire, s'ils en ont les moyens.