Des écriteaux ont été installés.

S’il vous plaît, excusez l’apparence pendant que nous réalisons des travaux de construction. enseigne à l’intérieur du centre commercial Rainbow

Les fuites d’eau dans la partie du centre Rainbow où l’on retrouve des bureaux inquiètent une femme qui travaille tout juste dessous. Photo : CBC/Robin De Angelis

Selon Mme Cosby, il devient de plus en plus difficile d’accepter la situation, parce que selon elle, mis à part d’avoir enlevé des chaudières, pour les remplacer par une énorme poubelle, rien n’a été fait .

Mme Cosby se dit insatisfaite de la réponse des administrateurs du centre commercial Rainbow. Photo : CBC/Robin De Angelis

Je ne suis pas architecte, dit-elle, mais pas besoin de l’être pour réaliser que l’eau du toit qui traverse le deuxième étage chaque fois qu’il pleut fort n’est pas une bonne chose et que cela risque d’empirer.

Selon Robert Green du groupe Vista Hospitality, propriétaire du centre commercial Rainbow, les travaux se poursuivent.

Le problème de fuite est localisé à un endroit sur la toiture selon M. Green. Photo : CBC/Robin De Angelis

Nous avons remplacé une partie du toit dans cette zone et avons installé un nouveau revêtement en plus d’avoir remplacé une porte. Il s’agit d’un système à membrane inversée sur lequel nous avons travaillé et nos ingénieurs dessinent présentement un système de drainage, explique-t-il.

Selon M. Green, les travaux devraient être exécutés d’ici l’automne.

M. Green assure que la direction du centre commercial a toujours été transparente pendant les travaux de réfection. Photo : CBC/Robin De Angelis

Quant aux échafaudages et enseignes à l’intérieur du centre commercial, ce sont d’autres rénovations qui n’ont rien à voir avec les fuites d’eau , dit M. Green.

Des travaux en vue d’ouvrir un nouveau corridor entre la section des restaurants et les espaces à bureaux sont aussi réalisés.

Malgré l’insatisfaction de Mme Cosby, la direction du centre Rainbow dit avoir été transparente et continue de l’être sur la nature des travaux effectués à l’intérieur du centre commercial.

Avec les informations de CBC