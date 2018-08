En septembre 2017, Ugo Fredette a été arrêté par la police ontarienne dans le village de Dacre, après une cavale de plusieurs centaines de kilomètres, en compagnie d’un enfant.

Ugo Fredette est accusé du meurtre prémédité de sa compagne, Véronique Barbe, qui avait été retrouvée sans vie la veille dans sa résidence de Saint-Eustache. Il est aussi accusé du meurtre non prémédité d’Yvon Lacasse, le septuagénaire propriétaire de la voiture avec laquelle il a fait une partie de sa fuite et qui a été retrouvé sans vie, cinq jours plus tard, dans les Laurentides.

Ugo Fredette a déjà plaidé coupable à des accusations secondaires de conduite dangereuse, de refus de s’immobiliser, de résistance à son arrestation et de possession d’un véhicule volé. Pour ces chefs d’accusation, il a écopé de trois mois de prison, mais il se trouvait déjà en détention préventive au moment du verdict.

L’homme de 41 ans, qui travaillait à la fois comme exterminateur et comme technicien sur des plateaux de tournage, est à l’origine de la plus longue alerte Amber au Canada. L’enfant de 6 ans a été retrouvé sain et sauf lorsque la voiture dans laquelle il se trouvait avec Ugo Fredette a terminé sa course sur la propriété d’un couple.

La comparution pour l’enquête préliminaire aura lieu au palais de justice de Saint-Jérôme.