Justin McLean est l’un des résidents évacués. Il dit avoir peu dormi depuis les événements de vendredi. Les coups de feu l’ont réveillé ce jour-là et en regardant à l’extérieur de son appartement, il a vu les corps de trois des victimes gisant au sol.

Cette image le hante. Il était prisonnier de son appartement, dans le même immeuble d’où les coups de feu ont été tirés, et a assisté impuissant à la scène qui se déroulait à l’extérieur.

« Lorsqu’on entend des coups de feu, on voudrait pouvoir sortir et aider, mais on est conscient qu’on mettrait ainsi sa vie en danger », dit-il.

Le jeune homme de 19 ans s’est réfugié chez ses parents après la fusillade. Il a quitté son appartement précipitamment, sans chaussures, et a dû acheter vêtements et articles de première nécessité depuis.

L'aide de la Croix-Rouge

D’autres locataires sont également hébergés par des amis ou des membres de leur famille. Certains ont été pris en charge par la Croix-Rouge canadienne.

L'ensemble d'immeubles résidentiels où s'est produite la fusillade a été évacuée vendredi pour faciliter l'enquête. Photo : CBC/Brett Ruskin

La Croix-Rouge et les propriétaires de l’ensemble d’immeubles résidentiels où la fusillade a eu lieu attendent le feu vert des autorités policières avant d’autoriser les évacués à rentrer chez eux.

Certains d’entre eux ont pu aller récupérer des animaux de compagnie et des médicaments en fin de semaine, et des policiers leur ont dit qu’ils pourraient sans doute réintégrer leur demeure lundi.

Mais les évacués ne sont pas tous pressés de retourner à la maison. « Je n’ai jamais rien vu de tel, affirme Mojdava Motallebikia. Je ne peux plus vivre dans cet immeuble!

Avec les informations d'Angela Bosse, CBC