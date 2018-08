L’agent Robb Costello est l’une des quatre victimes de la fusillade qui s’est déroulée vendredi matin dans un complexe d’appartements de la promenade Brookside.

Il laisse dans le deuil son épouse, Jackie McLean, leurs deux enfants, Kassie et Kaitlyn Costello, ainsi que deux beaux-enfants, Katie et Zach Steeves.

Mme McLean et M. Costellon auraient célébré leur cinquième anniversaire de mariage le 26 août.

Jackie McLean explique que son mari lui promettait toujours de rentrer à la maison, et que le plus difficile pour elle est le fait qu’il n’est pas rentré. Elle n’a même pas pu encore le voir depuis la fusillade. C’est pourquoi elle se sent comme s’il n’est pas encore rentré à la maison.

Les policiers Sara Mae Helen Burns, 43 ans, et Robert Costello, 45 ans, sont morts en service vendredi. Photo : Force policière de Fredericton/Facebook

Ils s’étaient connus par l’entremise d’un site de rencontre. Elle n’avait pas prêté beaucoup d’attention au premier message que M. Costello lui avait envoyé, raconte-t-elle, mais elle a fini par accepter d’aller prendre un café avec lui.

Elle est allée au rendez-vous en s’attendant à connaître un échec, mais elle souligne que la connexion entre eux a été instantanée. Leur conversation s’est poursuivie jusqu’à la fermeture du café ce jour-là.

Robb Costello était particulièrement fier de ses enfants, souligne-t-elle, y compris de ses deux filles issues d’un mariage précédent. Il s’entendait bien aussi avec les deux beaux-enfants issus d’un mariage précédent de Mme McLean. Il est rapidement devenu un second père pour eux, dit-elle.

Un jour, ajoute Mme McLean, l’une de ses filles a dit à sa grand-mère que Robb n’était pas son père et qu’il était un « faux pa ». Le surnom est resté. Les deux beaux-enfants ont offert à leur second père un trophée sur lequel il était écrit « faux pas numéro un ».

Robb Costello était aussi très fier de son travail de policier, poursuit Jackie McLean.

C’est facile de perdre son enthousiasme dans ce métier au fil des ans, explique-t-elle, mais même après 20 ans de service son mari aimait encore son travail autant qu’au premier jour, peut-être même plus.

Les deux membres du couple avaient discuté des risques du métier de policier. M. Costello tenait à ce qu’elle comprenne ce dans quoi elle s’embarquait, dit-elle. Elle comprenait ces risques, mais cela n’atténue en rien sa peine. Elle dit qu’aucune épouse de policier ne devrait vivre ce qui lui arrive.

Il lui avait fait deux promesses, ajoute-telle, celle de ne pas mourir et celle de ne tuer personne à moins que ce soit pour éviter de mourir.

Il m’avait promis qu’il ne mourrait pas et que nous serions toujours ensemble. Il n’a pu tenir parole. Jackie McLean, épouse de Robb Costello

Chaque matin quand il partait travailler, à 7 h, parfois même à 6 h, Robb Costello faisait la bise à son épouse. Vendredi matin, dit-elle, elle n’était qu’à demi éveillée lors de son départ. Si elle avait su que c’était la dernière fois, dit-elle, elle se serait levée plus tôt et elle l’aurait embrassé.

D’après un reportage de Myfanwy Davies