La rencontre, qui se tient dans la partie nord du village frontalier de Panmunjom, dans la zone démilitarisée séparant les deux Corées, est une initiative du régime de Kim Jong-un, qui a dénoncé au début du mois les déclarations du secrétaire d’État américain.



Mike Pompeo a appelé la communauté internationale à maintenir « la pression diplomatique et économique » sur la Corée du Nord, tant que le régime n’aura pas renoncé à ses armes nucléaire et balistique. Le secrétaire d’État réagissait ainsi à la publication d’un rapport de l’ONU qui dévoilait que Pyongyang poursuivait ses programmes, notamment en cherchant à vendre des armes en Afrique et au Moyen-Orient.



Outre ces récents accrocs, le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avaient déjà convenu de se rencontrer à nouveau en automne, à Pyongyang, à la suite du premier sommet intercoréen, en avril dernier.



« Nous allons effectuer une évaluation globale des progrès dans la mise en œuvre de la Déclaration de Panmunjom et discuter des prochaines étapes », a déclaré le ministre de l'Unification Cho Myoung-gyon, qui dirige la délégation du Sud, peu de temps avant la rencontre de lundi.

Jusqu’à présent, la Corée du Sud a été un acteur clé au réchauffement des relations diplomatiques entre le régime de Kim Jong-un et les États-Unis. L’organisation du premier sommet intercoréen Moon-Kim a ouvert la voie à celui entre l’homme fort de la Corée du Nord et le président américain Donald Trump, en juin.



Malgré tout, peu de progrès ont été enregistrés sur la question fondamentale des de l’arsenal prohibé du Nord et de la dénucléarisation de la péninsule, engagement phare du sommet Trump-Kim.



« Nous allons écouter ce que le Nord a à dire, et nous expliquerons nos positions », a simplement indiqué le ministre Cho à ce sujet.



Du côté du négociateur en chef de la Corée du Nord, Ri Son Gwon, le ton était optimiste avant l’ouverture des pourparlers, lundi. « Nous prenons part à ces discussions avec l’intention d’obtenir de bons résultats », a-t-il déclaré, comparant les relations entre le Nord et le Sud à celles de très bons amis.