Une analyse de Michel C. Auger, animateur de Midi info

Peu importe, au fond, si la campagne formelle durera 33 ou 39 jours. Comme la date de l’élection était connue d’avance, de toute façon, la campagne était commencée depuis longtemps déjà.

Mais à la ligne de départ, ce qui forme les opinions des électeurs quant à l’offre politique, c’est souvent le passé et la réputation d’un parti politique bien plus qu’une couple de jours supplémentaires de caravane électorale.

Le Parti libéral est sans doute celui qui doit se méfier le plus de ses casseroles. Après 15 ans au pouvoir de façon presque ininterrompue, l’usure du pouvoir est réelle et évidente. M. Couillard a beau répéter qu’il sollicite un deuxième mandat, pour la plupart des électeurs, il n’y a pas eu de brisure réelle entre l’ère Charest et celle de l’actuel premier ministre. À preuve, près de deux tiers de son premier conseil des ministres étaient des députés de l’ère Charest.

M. Couillard n’a pas tort de dire que depuis qu’il est au pouvoir il n’y a pas eu de véritables problèmes d’éthique. Mais le PLQ n’a tout simplement pas encore réussi à exorciser les allégations de corruption de l’ère Charest. Il n’y a jamais eu, de la part de M. Couillard, de véritable geste de rupture avec son prédécesseur.

À sa décharge, on pourra dire qu’il n’a pas tellement eu le choix. Les libéraux n’ont passé que 18 mois dans l’opposition après leur défaite de 2012. En fait, le renouvellement de l’équipe libérale que l’on voit cette année aurait dû avoir lieu plus tôt, mais la défaite du gouvernement minoritaire de Pauline Marois et les élections qui ont suivi ne leur auront pas donné le temps. Reste que le renouvellement n’a pas été au rendez-vous.

Le Parti québécois

Le Parti québécois aussi traîne des casseroles. Elles ne sont pas de nature éthique, elles sont faites des nombreux revirements dans ses positions ces dernières années.

Ainsi, le PQ est passé allègrement du nationalisme civique aux politiques identitaires de la Charte des valeurs, de l’exploitation du pétrole sur l’île d’Anticosti à la volonté de « sortir le Québec du pétrole ». Une inconstance qui lui a fait perdre de nombreux appuis, surtout chez les électeurs plus jeunes.

Ces revirements ont été si nombreux ces dernières années que le PQ ne peut plus guère compter sur son héritage pourtant fort avantageux d’avoir été le parti de la loi 101, du zonage agricole, des centres de la petite enfance (CPE) et de l’assurance médicaments. Aujourd’hui, il essaie tant bien que mal d’être plutôt à gauche sur l’économie et plutôt à droite sur les questions identitaires et d’immigration avec des résultats qui semblent assez peu probants, si on en croit les sondages.

La Coalition avenir Québec

La CAQ a le vent dans les voiles, c’est indéniable, mais elle a tout de même un héritage à traîner, même si elle n’a jamais exercé le pouvoir. Les gens ne connaissent que très peu le programme du parti de François Legault, mais ils se souviennent, parfois confusément, de positions qui ont déjà été prises et qui n’ont plus cours ou qui remontent carrément au temps de l’ADQ.

Parlez aux électeurs et ils mentionneront encore plus spontanément l’abolition des commissions scolaires que de ses propositions pour la réussite scolaire. Comme ils se souviennent des « bons de garde » promis par Mario Dumont à l’époque plutôt que la récente conversion de François Legault aux bienfaits des Centres de la petite enfance.

De même, M. Legault, qui se présente maintenant comme « un premier ministre économique », devra expliquer sa position de réduire les seuils d’immigration, arrêtée il y a déjà longtemps. Alors qu’aujourd’hui tous les acteurs du monde économique parlent plutôt de pénuries de main-d’oeuvre et de l’immigration comme l’un des moyens d’y remédier.

Enfin, le chef de la CAQ a passé le plus clair de son été à annoncer de nouvelles candidatures plutôt qu’à parler de son programme. Non seulement il devra changer de discours, mais il devra répondre à ses adversaires qui se promettent bien de mettre en lumière ce qu’ils appellent les contradictions dans le programme de la CAQ.

Et Québec solidaire aussi...

Québec solidaire, enfin, devra aussi répondre de son programme qui insiste toujours sur certains grands principes de gauche plutôt que sur la pratique de les réaliser. Un seul exemple : QS propose toujours dans son programme la propriété publique de toutes les ressources minières et forestières — ce qui ne peut se faire que par de très coûteuses nationalisations.

Cela dit, pour QS, cette élection est cruciale. Avec le départ de leurs leaders historiques, Françoise David et Amir Khadir, il ne sera pas évident de maintenir les appuis, et encore moins de les faire progresser. Mais c’est une transition essentielle pour un parti qui veut s’inscrire dans la durée.

Cette élection pourrait bien être historique et bouleverser l’échiquier politique québécois. Une élection de réalignement, comme disent les politologues. Mais il est certain que chacun des partis devra vivre avec son histoire et avec son héritage.