C'est sous le thème « Enfin libres » que le 9e Festival de l'Assomption a été lancé samedi.

Une vingtaine de spectacles et un marché comptant une trentaine d'exposants sont offerts au public.

Cette année au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, plus de 70 activités religieuses ou spirituelles sont aussi proposées.

Pour les visiteurs, c'est surtout l'occasion de se ressourcer.

C'est une belle journée d'intériorité et puis ça nous permet de s'arrêter et de réfléchir et de recevoir les beaux enseignements. Johanne Guilbault, Québec

Ouvert à tous

Dans le but de renouveler sa clientèle, le Sanctuaire attire de plus en plus de touristes laïques qui souhaitent profiter des lieux.

« C'est ce qu'on veut mettre de l'avant, un lieu où on vient se déposer et où les gens sont contents d'être ici pour la beauté du fleuve, pour le vent qui danse, pour la qualité de l'accueil aussi. C'est tout ça le sanctuaire aujourd'hui », explique le coordonnateur de la mission au Sanctuaire, Sylvain-Vincent Lacas.

Chaque année, le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap attire entre 350 000 et 500 000 visiteurs.

Le Festival de l'Assomption se poursuit jusqu'au 15 août.

Avec les informations d'Anne-Andrée Daneau