Fredericton panse ses plaies après un vendredi tragique

Plusieurs personnes ont déposé des fleurs devant le poste de police de Fredericton. Photo : La Presse canadienne/Andrew Vaughan

Vendredi matin, un homme a tué Bobbie Lee Wright et Donnie Robichaud, deux citoyens de Fredericton, capitale du Nouveau-Brunswick. En tentant de porter secours à ces victimes, deux policiers de la Ville, Sara Mae Helen Burns et Lawrence Robert Costello, ont également été abattus. La tragédie a touché le pays et le premier ministre Justin Trudeau s’est rendu sur place pour rencontrer les familles des victimes. Pendant ce temps, la communauté tentait de se serrer les coudes lors de l'annuel défilé de la fierté gaie, qui a pris une signification toute particulière dimanche.

Samedi, quatre accusations de meurtre au premier degré ont été déposées contre Matthew Vincent Raymond, le tireur présumé.

Déclenchement des élections au Québec

Le premier ministre Philippe Couillard a livré un discours samedi lors du congrès des jeunes libéraux. Photo : Radio-Canada

C’est officiel! Le Québec sera en campagne électorale dès le 23 août. C’est ce qu’a annoncé le premier ministre Philippe Couillard samedi en marge du congrès de l’aile jeunesse de son parti. Une décision compréhensible et qui pourrait jouer en la faveur du premier ministre sortant, selon Sébastien Bovet, chef du Bureau parlementaire de Radio-Canada.

Manifestations racistes et antiracistes à Washington

Des contre-manifestants dans les rues de Washington brandissent des banderoles sur lesquelles est inscrit « pas de haine, pas de peur ». Photo : Reuters/Leah Millis

Un an après les évènements tragiques qui ont coûté la vie à une manifestante antifasciste à Charlottesville, les suprémacistes et nationalistes blancs ont tenté de tenir une deuxième édition de la manifestation Unir la droite, cette fois dans les rues de Washington. Ils étaient attendus de pied ferme par des contre-manifestants beaucoup plus nombreux.

Le président des États-Unis a par ailleurs condamné samedi « tous les types de racisme ». Malgré tout, plusieurs suprémacistes blancs expliquent ouvertement que Donald Trump a permis le nouvel essor de leur mouvement.

Bilan de la Coupe Rodgers

Simona Halep durant la Coupe Rogers. Photo : La Presse canadienne/Paul Chiasson

Le volet montréalais de la coupe Rodgers, remporté par la Roumaine Simona Halep, a enregistré une légère baisse d’assistance par rapport à sa précédente édition féminine. La Québécoise Françoise Abanda, 21 ans, a été éliminée au deuxième tour par l’Américaine Sloane Stephens, vice-championne du tournoi. Malgré l’élimination au premier tour d’Eugenie Bouchard, Eugène Lapierre, le directeur du tournoi, dit encore croire au potentiel de la joueuse de 24 ans.

Chez les hommes, à Toronto, c'est l'Espagnol Rafael Nadal qui a été couronné gagnant avec une victoire en deux manches contre Stefanos Tsitsipas.

En route vers le Soleil

La sonde Parker traversera l'atmosphère du Soleil, et se rendra plus près de la surface de l'astre que n'importe quel autre engin spatial. Photo : Reuters/NASA

La NASA se tourne vers le Soleil. L’Agence spatiale a lancé, samedi, la sonde Parker vers notre étoile, propulsée par une fusée Delta IV-Heavy. De la taille d’une voiture et d’une valeur d’un milliard et demi de dollars américains, la sonde doit être le premier objet de conception humaine à atteindre l’atmosphère solaire. Elle devra faire face à des températures de 1400 degrés Celsius.

Bonne semaine!