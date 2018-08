« Le temps chaud et sec a créé un risque d’incendie extrême. Nous prenons des mesures pour réduire les risques de feu provoqué par les humains », a déclaré le ministre de l’Agriculture et des Forêts, Oneil Carlier.

Les poêles au propane ou au gaz ainsi que les barbecues ou les appareils au propane portatifs restent autorisés.

Parmi les autres endroits interdits de feux de camp figurent le parc national Banff, les localités de Red Deer et Sylvan Lake et les comtés de Lethbridge et Rocky View.

Le non-respect de la loi peut valoir une amende de 287 $. Si le feu venait à se propager, la personne responsable pourrait devoir rembourser les coûts d'extinction.

D’autre part, une alerte d’évacuation reste en place pour les secteurs de Pincher Creek et Castle Mountain Resort en raison du feu de forêt Sage Creek en Colombie-Britannique.