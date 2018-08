Des propriétaires de résidences aux abords du lac sont excédés des visiteurs temporaires, parfois bruyants, qui nuisent à la quiétude des lieux.

C’est très dérangeant pour les voisins et ceux qui essaient d’intervenir se font envoyer promener […] c’est un problème. Claude Désautels, résident d'Eastman

Excédés par la pratique, près de 120 citoyens ont déposé une pétition à la Ville pour interdire la location de chalet à court terme.

Les élus ont adopté en première lecture lundi dernier un projet de réglementation pour l'interdire dans deux zones de la municipalité.

Chaque municipalité gère ça à sa manière […] On sait que même si on enlève la location à court terme, ça n'empêche pas la location à long terme, mais on change de clientèle , analyse le maire d’Eastman, Yvon Laramée.

Airbnb mis en cause

D’après Claude Desautels, la pratique a fait un bond depuis l’arrivée du géant Airbnb. Il répertorie au moins cinq propriétés achetées spécifiquement pour la location.