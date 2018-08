Le Centre de recherche sur les baleines, dans l’État de Washington, indique que l’épaulard a été vu sans le cadavre de son bébé, « chassant vigoureusement un banc de saumons » sur près d’un kilomètre au cours de la fin de semaine.

Les chercheurs indiquent que le mammifère semble en bonne santé malgré les doutes initiaux sur sa capacité à bien s’alimenter tout en traînant la carcasse de son petit sur de longues distances.

Aperçu en Colombie-Britannique

L’épaulard a été vu sans son bébé dans le détroit de Georgia, près de Vancouver et les chercheurs croient que la carcasse de celui-ci a coulé dans la mer de Salish.

Pêches et Océans Canada a aperçu le mammifère alors que ses employés tentaient de trouver un autre des 75 orques qui résident dans ce secteur à la frontière du Canada et des États-Unis.

Selon les chercheurs, le baleineau est né et mort le 24 juillet et a parcouru plus de 1500 kilomètres, porté par sa mère.