Vers 12 h 45, l'homme, qui se baignait avec cinq autres personnes à Ripon, près de l'intersection du chemin du Lac Grosleau et du chemin Neveu, aurait perdu pied.

Un certain moment, le baigneur s'est retrouvé en difficulté, le courant était fort. Ses amis ont tenté de lui porter secours, mais ça n'a pas fonctionné , a relaté une porte-parole de la SQ en Outaouais, Éloise Cossette.

Dix-huit pompiers de Ripon et de Papineauville, aidés par des agents de la SQ, ont alors entamé des recherches nautiques. Ils disent avoir retrouvé l'homme inconscient à 15 h 15, avant l'arrivée prévue de plongeurs et de l'hélicoptère de la SQ.

Des manoeuvres de réanimation ont été tentées, sans succès. Son décès a été constaté à 16 h 15 à l'Hôpital de Papineau.

Une enquête est en cours pour faire la lumière sur les événements.

Ça s'est passé devant témoins. C'est sûr qu'on rencontre tous les gens, mais [...] les circonstances sont assez claires. Éloise Cossette, porte-parole de la Sûreté du Québec en Outaouais

Un courant fort, selon des témoins

Certains passants racontent avoir été témoins de l'intervention.

On a essayé d’aider en regardant. Mon père a amené son bateau, on a fait un peu le tour aussi , a indiqué Éric Perrier, qui était en visite au chalet de son père.

Il y a beaucoup de courant là-bas, il faut faire attention. C’est important quand on se baigne dans un endroit qu’on ne connaît pas, de prendre des précautions Éric Perrier, témoin de l'intervention

Marc-Antoine Mackay et ses amis, de leur côté, étaient sur place pour passer la journée en canot.

Quand on est arrivé, il y avait déjà six voitures de police, des camions de pompiers, des ambulanciers. Quand on a voulu s’approcher des lieux, ils nous ont dit de ne pas trop s’approcher , a-t-il raconté.

Avec les informations de Yasmine Mehdi