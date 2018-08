La Société des traversiers du Québec assure qu'une équipe est à pied d'œuvre sur le F.-A.-Gauthier pour effectuer les réparations nécessaires.

D’après Julie Drolet, porte-parole de la Société des traversiers du Québec, les génératrices du traversier ont un problème électrique.

En ce moment, les gens s'activent à réparer [le bris] le plus vite possible. Puis l'analyse et le diagnostic de comment c'est arrivé, de pourquoi c'est arrivé, va arriver plutôt après, pour qu'on puisse corriger , indique Julie Drolet.

La STQ indique que les dépôts sur réservation pour les traversées prévues dimanche entre les deux côtes seront remboursés.

La reprise du service avait tout d'abord été fixée à 14h30 et a par la suite été reportée.

L'organisation ne veut pas s'avancer sur le moment où le service reprendra. Elle invite les voyageurs à consulter les mises à jour sur son site Internet.

D’après les informations de Geneviève Génier-Carrier.