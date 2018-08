Un texte de Laurence Gallant

Tout de même, près de 15 000 personnes se sont donné rendez-vous dans les derniers jours au neuvième festival Éole en musique, qui se tenait au Parc des îles de Matane.

Bien qu’il se dise satisfait du festival de cette année, le président de l'organisation, Sébastien Noël, remarque une baisse d'achalandage par rapport à l'an dernier, alors que la venue du groupe Simple Plan avait attiré près de 20 000 festivaliers.

Boom Desjardins avec la formation La Chicane à Éole en musique Photo : Éole en musique

Sébastien Noël estime que la forte pluie en début de festival a nui aux achats de bracelets de dernière minute, mais il affirme aussi que la programmation devra être repensée pour les années à venir.

Avec les déluges qu'on a eus ces derniers jours, c'est sûr que ça a un impact. Mais en même temps, on ne veut pas mettre ça sur le dos de la température, je pense aussi que la venue de Simple Plan, versus la programmation cette année qui était plus orientée country, plus orientée baby-boomers , explique le président d’Éole en musique.

On va réajuster le tir pour l'année prochaine, ça, c'est sûr et certain. Sébastien Noël, président du festival Éole en musique

Une belle vitrine pour les artistes de la Matanie

Plusieurs formations locales ont assuré la première partie des soirées de spectacles. L’organisation d’Éole en musique dit d’ailleurs se faire un devoir de leur accorder une vitrine.

Tous les artistes rêvent de faire un gros stage et de jouer devant des artistes qui ont réussi à percer. Évidemment, les sourires étaient au rendez-vous après le show. Sébastien Noël, président du festival Éole en musique

La pluie a compliqué la tâche des organisateurs cette année, mais ils se disent malgré tout satisfaits du festival. Photo : Éole en musique

Il y a tellement de talents ici en région, et malheureusement, ils n’ont pas assez de plateformes pour se faire voir. Pour nous, c’est important de pouvoir leur donner une chance de jouer devant des vedettes québécoises. À notre façon, on essaie de les mettre au premier plan au festival , indique Sébastien Noël.

Selon le président, Éole en musique attire beaucoup d’habitués, qui reviennent d’année en année.

L'an dernier, une étude d'achalandage au festival Éole en musique avait permis d'évaluer à 26 % le taux de visiteurs provenant de l'extérieur de la région.