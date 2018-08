Leurs négociations ont achoppé en juillet et la partie patronale, la Ville de Toronto, a mis ses techniciens en lock-out. Selon le syndicat, l'embauche de sous-traitants serait la principale source de discorde. « C'est une attaque envers tous les employés municipaux et leurs droits, indique le président de section locale 58 du syndicat IATSE, Justin Antheunis. La Ville veut permettre aux corporations qui utilisent le site d'avoir plus d'argent dans leurs poches ».

Le syndicat accuse maintenant la Ville d'utiliser des briseurs de grève québécois à l'approche de la foire annuelle au Parc des expositions de Toronto. Sans ces briseurs de grève, le syndicat croit que la présentation de l'événement serait en péril. Le conseiller municipal Justin DiCiano, qui siège au conseil d'administration du Parc des expositions de Toronto, a confirmé que des travailleurs du Québec avaient été appelés pour aider à la préparation du site.

C'est vrai! Ils ont fait venir des travailleurs de Montréal, ou du moins du Québec, pour accomplir des tâches qui devraient revenir aux travailleurs torontois. Justin Antheunis, président du syndicat

Selon Justin DiCiano, le Parc des expositions de Toronto serait en mesure d'attirer davantage d'événements internationaux et d'augmenter ses revenus si certaines règles de la convention collective étaient assouplies.

Des techniciens de scène distribuent des prospectus près de du stade BMO pour sensibiliser la population à leur situation. Photo : Radio-Canada

Dimanche, le maire John Tory a refusé de commenter le conflit de travail, expliquant qu'il ne voulait pas s'immiscer dans les discussions entre le conseil d'administration et le syndicat des travailleurs. « J'espère simplement que la foire sera un succès. J'ai l'intention d'y participer », s'est-il contenté de répondre.

Justin Antheunis pense plutôt que le maire Tory joue à l'autruche et qu'il n'assume pas ses responsabilités : « Si le maire souhaitait vraiment une résolution de conflit, nous aurions déjà une entente », dit-il.

Si les deux parties ne parviennent pas à s'entendre d'ici l'ouverture de la foire vendredi, le syndicat indique que les festivaliers devront traverser les piquets de grève pour accéder au site.

Le festival CNE attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs. Photo : Radio-Canada/CBC News

L'Exposition nationale canadienne, communément appelée The Ex, aura lieu cette année du 17 août au 3 septembre à Toronto.