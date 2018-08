« On s'attaque à notre dernière journée avec gros soleil, de belles conditions. On est super enthousiastes », indique le porte-parole de l’événement, Yann Perreault.

Selon l’organisation, 10 % des kayakistes sont considérés comme « chevronnés ». Plusieurs en sont à leur première expérience. C’est le cas de la spécialiste de la nage synchronisée Jacqueline Simoneau, qui est également athlète olympique. Cette première participation lui a résolument donné un coup de foudre pour le kayak.

« Après une journée, j’étais amoureuse du kayak. C’est un gros défi, tu as une superbe connexion avec le fleuve », souligne-t-elle.

Pour la bonne cause

Le conseiller municipal indépendant à la Ville de Québec, Jonathan Julien, fait aussi partie des participants qui amassent des fonds pour l'organisme Jeunes musiciens du monde organise.

Le conseiller municipal indépendant à la Ville de Québec, Jonathan Julien Photo : Radio-Canada

« C'est une super bonne cause […] Ils font des miracles pour les jeunes, donc on s'est dit : "pourquoi on ne contribue pas". »

L’objectif de l’organisation du Défi kayak est d’amasser près de 160 000 $ cette année. Ces fonds, amassés par l’organisme Jeunes musiciens du monde, offriront des activités musicales aux jeunes de milieux à risque du Québec et de l’Inde.

Les rameurs doivent arriver à la Baie de Beauport cet après-midi, vers 16 h 30.