Le danger modéré pour dimanche à La Sarre et Amos passera à élevé lundi et mardi. Toujours selon la carte des risques publiée sur le site de la SOPFEU , pour ce qui est de Matagami le risque grimpera à très élevé lundi et mardi.

Trois incendies sont actuellement en activité, dont deux sur le territoire de la Jamésie, mais ceux-ci sont considérés comme maîtrisés.