Le jeune homme de 23 ans se trouvait dans un groupe avec au moins quatre jeunes, ils participaient à une baignade entre amis sur une plage privée lorsque le jeune homme aurait sombré dans le lac vers 3h15.

Selon le service d’incendie de Rawdon, le jeune homme ne savait pas nager.

Après avoir reçu un appel d'urgence pour le groupe de jeune, les pompiers et la police sont vite arrivés sur place et ont entamé des recherches dès 4 h ce matin

Le corps a été retrouvé par les plongeurs de la Sûreté du Québec (SQ) arrivés sur les lieux vers 9 h 30.

Les secours et les riverains ne décrivent pas la plage comme un endroit de baignade dangereux. Il arrive que des personnes organisent des fêtes à cet endroit le soir.

« On sait que l'inexpérience du baigneur et l'alcool pourraient être en cause dans ce triste évènement », a déclaré Stéphane Tremblay de la Sûreté du Québec.

Selon la SQ, certains jeunes appartenant au même groupe d'amis et qui participaient à la fête ont été transportés à l'hôpital pour des chocs.