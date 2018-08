La manifestation Unir la droite 2 doit commencer à 17 h 30 dans Lafayette Square, en face de la Maison-Blanche.

Plusieurs contre-manifestations ont également été autorisées à proximité.

Les autorités de la capitale fédérale ont promis une présence policière importante pour garder les deux événements séparés et éviter les échauffourées comme celles de l'année dernière dans le centre-ville de Charlottesville.

Un suprémaciste blanc, James Alex Fields, originaire de l'Ohio, avait alors précipité son véhicule sur des contre-manifestants antiracistes, tuant Heather Heyer, 32 ans.

Les suprémacistes entendaient protester contre la décision de la mairie de déboulonner une statue du général Robert Edward Lee, le chef de l'armée confédérée pendant la guerre de Sécession, dans un parc de la ville.

À l'époque, le président Donald Trump avait déclaré qu'il y avait « des gens très bien » des deux côtés, suscitant des critiques de toutes parts parce qu'il renvoyait dos à dos manifestants suprémacistes blancs et contre-manifestants.

Présence policière

Samedi, Donald Trump a condamné le racisme « sous toutes ses formes » dans un message sur Twitter à l'occasion de cet anniversaire. « Le rassemblement de Charlottesville, il y a un an, a entraîné la mort et des divisions insensées. Nous devons nous rassembler en tant que nation. Paix à TOUS les Américains! »

Samedi soir à Washington, une vingtaine de policiers patrouillaient dans Lafayette Square. Des membres de la section de Washington de Black Lives Matter s'étaient éparpillés dans le parc, apparemment sur leurs gardes.

Les organisateurs de #OccupyLafayettePark, un groupe de défense des libertés publiques qui organise des manifestations sur la place tous les soirs, ont brandi des affiches sur lesquelles on pouvait lire « Love America, Hate Trump » [« Aimez l'Amérique, détestez Trump »] et « Defend The District From White Supremacy » [« Défendez Washington contre la suprématie blanche »], à quelques pas de la Maison-Blanche.

Calme à Charlottesville

À Charlottesville, des centaines de policiers ont maintenu samedi un périmètre de sécurité autour du centre-ville, qui est normalement très animé.

La circulation des véhicules était interdite, tandis que, pour y accéder, les piétons devaient passer par deux postes de contrôle où les agents fouillaient les sacs à la recherche d'armes.

Des membres du groupe Students Act Against White Supremacy ont pris la parole samedi sur le campus de l'Université de Virginie à Charlottesville. Photo : Getty Images/Win McNamee

Beaucoup de manifestants ont exprimé leur colère contre la présence de la police, en criant « Cops and Klan go hand in hand » [« les flics et le Ku Klux Klan vont de pair »]. L'an dernier, la police avait été durement critiquée pour son incapacité à empêcher la violence.

Les rassemblements de Charlottesville se sont déroulés sans incident samedi. Les rumeurs selon lesquelles les suprémacistes blancs prévoyaient un retour dans la ville se sont révélées sans fondement. Les autorités ont arrêté trois personnes en début de soirée, toutes pour des délits mineurs.