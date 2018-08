Un texte de Jérôme Roy

Malgré un retard d’une vingtaine de minutes causé par la présentation du spectacle Juste une p’tite nuite et quelques ennuis techniques, les feux d’artifice présentés à partir d’une barge ont su plaire à la foule.

Avec les superhéros comme thème, les pièces associées notamment à Batman, Spiderman, Ironman et Wonder Woman ont accompagné la présentation. Les organisateurs du GP3R ont profité de l’occasion pour saluer leur héros, Gilles Villeneuve, avec la pièce Dream On d’Aerosmith en trame de fond.

Plus tôt dans la soirée, l’humoriste Étienne Dano et le chanteur Travis Cormier ont offert leurs prestations devant une partie de la foule rassemblée au parc portuaire.

Le premier s’est notamment permis quelques blagues plutôt salées, tout en profitant du Grand Prix pour y aller de quelques observations humoristiques sur le monde de l’automobile.

Étienne Dano. Photo : Radio-Canada

Pour sa part, le second a enchaîné les succès connus de tous. Travis Cormier a interprété les pièces de nombreux artistes francophones et anglophones, de Zachary Ricard à U2 en passant par Phil Collins et Éric Lapointe.

Travis Cormier. Photo : Radio-Canada

En fin de soirée, c’est au groupe Beatz, une formation interprétant des succès populaires contemporains, qu’est revenu le mandat de clore le spectacle après les feux d’artifice.

Dernière journée de courses dimanche

Quelques-uns des spectateurs rencontrés sur place ont indiqué qu’ils iraient assister à la dernière journée de courses, dimanche.

Ils pourront notamment voir les pilotes de la série NASCAR Pinty’s à l'œuvre.

À lire aussi : Un malaise pour Michel Barrette et le mur pour Yves Lévesque au GP3R

C’est d’ailleurs Marc-Antoine Camirand, de Saint-Léonard-d’Aston, qui s’élancera de la première position. Andrew Ranger, Kevin Lacroix et Alex Tagliani partiront, dans l’ordre, derrière lui.

Les Trifluviens Louis-Philippe et Jean-François Dumoulin ont dû se contenter de la 6e et de la 7e position, respectivement, au terme des qualifications de samedi.

Absent de la compétition samedi, Alex Labbé, de Saint-Albert, occupera la dernière position sur la grille de départ.