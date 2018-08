Le jeune homme de 18 ans circulait en voiture avec son père sur la rue King Est à Hamilton lorsqu’ils ont remarqué un attroupement devant une maison. Sur le toit se trouvait un enfant qui venait de se réveiller d’une sieste et qui s’était glissé dans l’ouverture d’une fenêtre du deuxième étage.

D’autres passants étaient déjà rassemblés autour de la maison et se positionnaient sous les gouttières dans le but d’attraper le bébé au cas où il tomberait.

Des passants s'étaient positionnés en dessous des gouttières Photo : Facebook/6ixbuzz

Le père de M. Tabateb a laissé son fils descendre de la voiture. « Mon père a garé la voiture et m’a dit, "si tu peux aider, vas-y". J’avais peur pour ce bébé. Je ne voulais pas rester là les bras croisés », a déclaré M. Tabateb par le truchement de sa grande sœur, Farah, qui traduit pour lui.

Le jeune homme a cogné à la porte avec force – pas de réponse. Il a donc pris l’initiative de défoncer le moustiquaire d’une fenêtre ouverte, de monter à l’étage, de se rendre lui aussi sur le toit et de ramener le bébé à l’intérieur.

Navdeep Narula regardait la situation à partir de l’autre côté de la rue lorsqu’il a vu M. Tabateb sauver le bébé. Il affirme avoir eu réellement peur à quelques reprises lorsque le bébé titubait et perdait l’équilibre. Selon lui, M. Tabateb est « un héros, il lui a sauvé la vie », dit-il, faisant référence au bambin.

Le bébé était sur le toit de l'étage Photo : Facebook/6ixbuzz

La police de Hamilton affirme que les parents ne feront face à aucune accusation et ont félicité M. Tabateb pour son action héroïque.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que M. Tabateb et son père participent au sauvetage d’un enfant. Le père du jeune homme a raconté avoir sauvé un enfant, qui avait été atteint par balles aux jambes, dans les rues de leur Syrie natale. Le pays est déchiré par une guerre civile horrible depuis 2011.

« Il aime aider les gens », a déclaré sa sœur Farah. « Il est si courageux. Toute la famille - nous sommes si fiers de lui. »

M. Tabateb et sa famille sont au Canada depuis 2014 et y sont en tant que réfugiés.

Sayed Tora est l'imam de l'Association musulmane de Hamilton et l'une des premières personnes qui ont aidé les Tabateb à s'installer au pays.

« Il s’agit d’une famille vraiment charmante avec de jeunes enfants brillants », a déclaré M. Tora, soulignant la bravoure du jeune homme.

« Voilà un bon exemple de réfugiés syriens qui sont ici pour bâtir une vie et pour bâtir un avenir pour leurs enfants et pour contribuer à faire de Hamilton et du Canada un bel endroit où vivre. »