Un texte de Camille Carpentier

Parcs Canada tient des activités d’initiation au camping un peu partout au pays, mais dans le parc national de la Mauricie, l'activité est réservée aux immigrants depuis six ans.

Il s’agit d’une première expérience pour plusieurs d’entre eux puisque dans certains pays, il est impossible de camper pour des raisons de sécurité.

Les neuf membres de la famille Alegel, arrivée de la Syrie en janvier 2017, campent pour une première fois.

Une famille syrienne de sept enfants a profité de l'occasion pour s'initier au plein air. Photo : Radio-Canada/Josée Ducharme

Pour une dizaine de dollars par personne, les participants ont accès au site, aux activités, au transport et à l’équipement de plein air.

Les gens veulent connaitre le Canada, et je pense que c'est une façon de créer aussi le sentiment d'appartenance au pays. Ivan Suaza, directeur général, SANA de Trois-Rivières

Des membres d'une famille d'origine colombienne campent pour une toute première fois. Photo : Radio-Canada/Josée Ducharme

Le Service d’accueil aux nouveaux arrivants (SANA) de Trois-Rivières, qui s'associe a Parcs Canada, remarque que l’activité est de plus en plus populaire.

« Les premières années, les gens ne voyaient pas le fun de venir ici, indique le directeur général de l'organisme Ivan Suaza. Ils ne trouvaient pas le fun de dormir dans une tente, étant donné que plusieurs ont vécu des années dans des tentes dans des situations de total inconfort. Mais après, ils ont compris qu'ici c'est un plaisir, c'est un loisir. »

À preuve, plusieurs nouveaux arrivants de Trois-Rivières ont devront attendre à l'an prochain pour participer faute de place cette année, selon Ivan Suaza.

La planche a pagaie est une activité populaire chez les participants de l'initiation au camping. Photo : Radio-Canada/Josée Ducharme

En plus d’avoir l’occasion de faire de la planche à pagaie et de la randonnée, les participants sont initiés à la cuisine de camping et apprennent à allumer un feu.

Mais parmi toutes les activités proposées, c'est celle du feu de camp, autour duquel les participants se racontent des légendes de leur pays d'origine, qui est la plus appréciée.