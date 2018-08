C’est absolument stupide. Ce n’est pas possible de fabriquer une bière à ce prix-là , lance le propriétaire de la microbrasserie Highlander Brew de South River, Dwayne Wanner.

Le prix plancher actuel est de 1,25 $. M. Wanner affirme que très peu de bières se vendent à ce prix-là.

Les brasseries artisanales fabriquent les bières avec l’orge, le houblon et la levure. On peut faire un genre de bière pour un prix d’environ 2 $, mais ce n’est pas buvable. Dwayne Wanner, propriétaire de la microbrasserie Highlander Brew

Même son de cloche chez la brasserie Lake of the Woods de Kenora, dans le Nord-Ouest de la province. Le gestionnaire des ventes, Ron Van Schaik, y voit une annonce politique .

Ce n’est pas une action à laquelle nous pouvons prendre part avec la main d’oeuvre que nous recrutons et le coût des ingrédients et des canettes , fait-il savoir.

L’offre par le premier ministre de mesures incitatives aux producteurs de bière qui vendraient leur bière à 1 $ ne convainc pas M. Van Schaik.