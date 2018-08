Un texte de Laurence Gallant

Plusieurs dizaines de curieux ont pu profiter des planches à pagaie qui étaient mises à leur disposition dans le cadre de cette activité organisée par la Municipalité de Sainte-Luce et la boutique-école SKY.

Une course et même une séance de yoga sur planche à pagaie étaient proposées durant la journée.

L'organisatrice de l'événement, Claudie Ouellet, estime que ce troisième festival est un succès, autant pour la participation que pour l'ambiance.

C'est vraiment [la planche à pagaie] notre passion et on veut développer ça en région. Claudie Ouellet, organisatrice du Festi-SUP de Sainte-Luce

L'événement a attiré plusieurs dizaines de curieux à Sainte-Luce. Photo : Radio-Canada/Laurence Gallant

Il y a déjà trois ans qu'on est arrivés dans la région, et on trouvait qu'il n’y avait personne qui utilisait l'eau. Donc là, c'était vraiment notre mission en fait et aujourd'hui quand je vois ça, c'est mission accomplie , se réjouit-elle.

Claudie Ouellet espère faire grandir le festival d'année en année à Sainte-Luce, avec davantage d'activités et de commerces exposants.