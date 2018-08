Une fois la nuit tombée sur les événements, les sites des festivals ou des activités publiques sont souvent jonchés de déchets et de résidus laissés par les participants et festivaliers. Les lieux retrouvent rapidement lur état de propreté lorsque s'amènent les volontaires du Groupe ÉCOcitoyen (GÉCO) qui opèrent une gestion des déchets et des matières recyclables et compostables.