Un texte de Piel Côté.

Il s'agit de la dernière étape de cette compétition régionale de vélo de montagne, qui se déroule ce dimanche 12 août à la Forêt Récréative de Val-d'Or.

Michel Lavoie, le président du club cycliste de Val-d'Or, organise cette dernière étape. Il s'attend à près de plus de 150 participants.

« Ça se développe beaucoup. À Val-d'Or, pour le cours des jeunes, il y en avait 30 d'habitude et là on est 50 cette année. Il y a vraiment de la relève qui s'installe. À Amos, ils sont toujours une centaine et on le voit aussi dans nos courses où on est passé de 120 à 150 personnes. I; y a de la demande. »

Selon lui, cette forte participation prouve que le sport est en bonne santé et que le vélo de montage est en plein essor partout en région.