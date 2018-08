Les découvertes ont été faites sur la route provinciale 207 à l’est de Winnipeg, précise la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dont les agents ont effectué les fouilles.

Les policiers ont trouvé 470 500 cigarettes et 2000 cigares dans les véhicules. Il y avait également 3100 $ en liquide.

Les suspects, un homme de 66 ans et un autre de 49 ans risquent des peines de six mois de prison et des amendes de 10 000 $ s’ils sont reconnus coupables par la justice.

Ils risquent également de devoir payer trois fois la valeur des taxes non payées sur ces cigarettes, soit 418 000 $.