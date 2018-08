Avec les informations de Piel Côté.

Le tournoi de golf c’est l’activité de financement majeure dans l’année donc on souhaite que ce soit une réussite, sinon il faudra mettre d’autres activités de l’avant pour soutenir la mission , a affirmé la coprésidente d’honneur Doris Blackburn.

Pour cette 5e édition du tournoi de golf annuel de l'organisme, 11 femmes d'affaires de Val-d'Or ont accepté la présidence d'honneur de cette activité.

Les fonds amassés permettront à l'organisme de poursuivre sa mission qui consiste à accueillir les personnes plus démunies, notamment par son service d'hébergement.

Ouverte toute l’année, La Piaule compte 21 lits pour hommes, 11 lits pour les femmes et une chambre pour personne à mobilité réduite.

Sans surprise, le financement demeure toujours un défi, comme le témoigne l'intervenant Nicolas Marin, accueillant à La Piaule.

La Piaule de Val-d'Or est une ressource d'hébergement ouverte 365 jours par année. Photo : Radio-Canada/Piel Côté

J'ai vu beaucoup d'espoirt. Des gens qui veulent changer. Ce n'est pas toujours facile de trouver des moyens pour garder ça ouvert. On a eu des années où ça a été difficile. Nicolas Marin, accueillant à La Piaule

La Piaule mise sur ce tournoi pour assurer la poursuite de ses services, mais les participants tardent à se manifester.

Beaucoup de facteurs sans doute, le golf est peut-être en déclin auprès de certaines personnes. C’est beaucoup d’organisation et d’énergies. La date a été changée, habituellement c’était en juin, cette année c’est à la fin du mois d’août. On incite vraiment les gens à venir jouer pour une bonne cause , ajoute Mme Blackburn.

Le tournoi se tiendra le 31 août au club de golf Belvédère de Val-d’Or.