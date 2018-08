Dans un communiqué publié sur Twitter, Chris Collins, élu de l'État de New York à la Chambre des représentants, a déclaré qu'il prenait sa décision dans l'intérêt de ses électeurs, ainsi que dans l'intérêt du Parti républicain et « du programme du président Trump ».

Chris Collins, 68 ans, a été inculpé mercredi pour participation à un délit d'initié concernant une société de biotechnologie australienne, Innate Immunotherapeutics, dont il était membre du conseil d'administration.

Il nie les faits qui lui sont reprochés.

La tension monte chez les républicains, qui se demandent s'ils parviendront à conserver leur majorité en perspective des élections de mi-mandat en novembre lors desquelles les 435 membres de la Chambre des représentants et le tiers du Sénat seront renouvelés. Il suffirait aux démocrates de prendre 23 sièges aux républicains pour prendre le contrôle de la Chambre des représentants.

Chris Collins, qui a été l'un des premiers soutiens de Donald Trump au Congrès, briguait un quatrième mandat de deux ans dans le 27e district, dans la partie ouest de l'État de New York.

Les démocrates se sont saisis de l'affaire et ont évoqué une « culture de la corruption » sous la présidence de Donald Trump, rappelant les affaires qui ont impliqué des membres de l'équipe du président et notamment son ancien directeur de campagne, Paul Manafort, actuellement en procès pour fraude fiscale et bancaire.