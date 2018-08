Environ 400 jeunes se mêlent samedi aux députés et candidats du Parti libéral au Centre Pierre Charbonneau, près du stade olympique de Montréal.

Le but de ce congrès avant le lancement officiel de la campagne électorale (le 23 ou le 29 août) est de rassembler les libéraux, jeunes et moins jeunes, autour d’une dizaine de thèmes tels que l’immigration, la rareté de la main-d’œuvre, l’économie, l’écologie – avec l'élimination des véhicules à essence au Québec d'ici 2050 – et l’appropriation culturelle.

Ce dernier sujet, issu de la controverse entourant l’annulation des spectacles SLAV et KANATA, sera d’ailleurs l’un des temps forts du Congrès. Les jeunes libéraux proposent en effet que les organismes subventionnaires d’activités culturelles, comme la SODEC, incitent les créateurs à inclure davantage de minorités visibles en leur attribuant des subventions plus élevées, si tel est le cas.

Moins de membres, moins de dons

Le Parti libéral du Québec doit composer avec une diminution du nombre de ses membres, une tendance observée dans tous les partis à l’exception de Québec solidaire, qui peut laisser penser à un désintérêt des Québécois pour la campagne électorale.

Ce congrès est donc un moyen pour le Parti libéral d’intéresser les Québécois, et notamment les jeunes, à la politique en abordant des thèmes proches d’eux. Cette année, le vote des 18-39 ans comptera autant que celui des baby-boomers.

« Le taux de participation dépend de la présence ou non d’un enjeu profond pour lequel les jeunes décident d’aller s’exprimer à la boîte de scrutin », a déclaré Philippe Couillard en entrevue à Radio Canada, peu avant le lancement du Congrès-Jeunes.

Le parti va tenir un caucus avec ses députés et ses candidats dans l'après-midi et Philippe Couillard doit s’adresser aux militants en fin d’après-midi.