« C’est une bonne année, parce que c’est la nouvelle lune est samedi […] ce qui fait que le ciel va être assez sombre pour observer les perséides », indique Marie-Ève Naud, coordonnatrice à l’Institut de recherche sur les exo planètes à l’Université de Montréal.

C’est ce que ça prend. Plus le ciel est sombre, plus vous avez des chances d’en observer. Marie-Ève Naud, coordonnatrice à l’Institut de recherche sur les exo planètes à l’Université de Montréal

Au Québec, le spectacle devrait atteindre son apogée dans la nuit de dimanche à lundi, vers 22 h. Pendant cette période, il sera possible d’apercevoir environ une centaine d’étoiles filantes par heure, indique Mme Naud.

Ces pluies d’étoiles filantes se produisent lorsque la Terre croise l’orbite d’une comète, rappelle la scientifique. « On voit des petites trainées lumineuses, qu’on appelle des météores, qui sont dues à la sublimation des petites poussières dans notre atmosphère », décrit-il.

« Ça [voyage] à une vitesse d’à peu près 200 000 km/h […] Ça brûle très rapidement dans notre atmosphère et ça ne va pas toucher le sol d’aucune manière. »

Où les observer ?

De nombreux clubs d’astronomes amateurs organisent des soirées d’observation ce week-end. Ceux qui désirent les observer doivent avant tout s’éloigner de la pollution lumineuse, rappelle Marie-Ève Naud.

« L’idéal, c’est d’être couché dans un champ, parce que votre horizon va être dégagé. Il suffit d’être couché et de rester patient, parce que malgré le fait que ça va être une pluie, ce n’est pas incessant. »

Il faut être attentif et patient, prévient-elle, et observer le ciel pendant plusieurs minutes pour pouvoir apprécier le spectacle. « Dans les meilleures conditions, on peut en observer plusieurs dizaines par heure », affirme-t-elle.

Aucun équipement n'est nécessaire pour observer les Perséides, il suffit de regarder en direction de la constellation de Persée.