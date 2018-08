Une cérémonie commémorative aura lieu samedi matin. Pour l’occasion, la sécurité a été resserrée et la présence policière sera également plus importante.

« Je comprends et j’admire le désir d’être des alliés de ceux qui ont été visés l’an dernier [par la violence] et de se lever pour une justice sociale et raciale », a indiqué sur le site de l’Université son président, Jim Ryan. « Mais nous devons tout faire pour assurer que ces rassemblements pacifiques ne sont pas interrompus par ceux qui veulent blesser les autres ou détruire les biens matériels. »

Pour la durée de la fin de semaine, plusieurs objets sont interdits sur le campus de l’université dont des armes blanches et des objets coupants. L'état d'urgence a été déclaré de manière préventive pour Charlottesville afin que des ressources soient disponibles si nécessaire.

Le 12 août 2017, des manifestants suprémacistes blancs du groupe Rally the Right avaient affronté des contre-manifestants, résultant en des violences qui avaient provoqué l’état d’urgence dans l’État de la Virginie. Trois personnes sont mortes, dont Heather Heyer, une femme de 32 ans happée par une voiture.

La veille, ces manifestants avaient également défilé sur le campus de l’université avec des torches, scandant des slogans contre l’immigration.

La manifestation de Charlottesville en 2017 avait terminé en affrontements violents entre des suprémacistes blancs et des contre-manifestants Photo : La Presse canadienne/Steve Helber

Dimanche, une manifestation anniversaire, aussi organisée par le regroupement Rally the Right, et une contre-manifestation sont prévues sous haute surveillance policière devant la Maison-Blanche à Washington.