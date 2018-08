Tout a commencé vers 7 h. Les agents Lawrence Robert Costello et Sara Burns, du service de police de Fredericton, interviennent à la suite de coups de feu tirés à l'extérieur d'un immeuble résidentiel situé au nord de la promenade Brookside. À leur arrivée, ils trouvent deux personnes au sol. Quand Costello et Burns s'approchent des victimes, ils sont tués par balle. Après un échange de coups de feu avec un suspect, les policiers entrent dans un appartement et arrêtent un homme de 48 ans. Il est transporté à l'hôpital, où il est soigné pour des blessures graves.

Des policiers et des ambulanciers paramédicaux sur les lieux de la fusillade à Fredericton Photo : La Presse canadienne/Keith Minchin

Voici le fil des événements

Vers 7 heures, des gens rapportent des coups de feu dans la région. Un témoin raconte avoir été réveillé à 7 h 07 par le bruit de détonations.

À 7 h 47, le Service de police de Fredericton fait sa première déclaration, sur Twitter, demandant aux gens d'éviter le secteur de la promenade Brookside en raison d'un « incident en cours ».

À 7 h 53, la police demande aux résidents du secteur de la promenade Brookside entre les chemins Main et Ring de rester à l'intérieur de leur domicile et de verrouiller leurs portes pour des raisons de sécurité.

À 8 h 17, la police fait état « de plusieurs morts », sans en préciser le nombre.

De 8 h 20 à 8 h 30, des résidents et des journalistes rapportent de nombreux coups de feu. Une vidéo captée par un voisin montre un véhicule de police blindé avançant vers l'immeuble, alors que des policiers lancent ce qui semble être du gaz lacrymogène sur une fenêtre.

À 8 h 31, la mort d’au moins quatre personnes est confirmée.

À 8 h 47, la police de Fredericton demande à la population de cesser d'appeler au poste de police en raison du fort volume d'appels qu'elle reçoit.

À 8 h 53, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, fait une déclaration affirmant que la province est « choquée et attristée ». Vingt minutes plus tard, le premier ministre Justin Trudeau offre ses condoléances.

À 9 h 25, la police affirme que l’opération est toujours en cours et demande au public d'éviter de publier informations et images sur les réseaux sociaux.

À 9 h 30, les policiers investissent un appartement et arrêtent un suspect de 48 ans. Il est transporté à l'hôpital et soigné pour des blessures graves. Son identité n'a pas été divulguée.

À 10 h 28, le service de police confirme la mort de quatre personnes, dont deux policiers.

À 11 h 04, la police lève le siège et déclare qu’il n’y a plus de menace pour le public.

À 11 h 15, un poste de commandement d'urgence provincial arrive sur les lieux de la fusillade. La GRC et une unité canine sont déjà sur place.

À 11 h 23, la police de Fredericton confirme que le suspect est soigné pour des « blessures graves ». Horizon Santé demande une nouvelle fois au public d'éviter la salle d'urgence de l'Hôpital régional Dr Everett Chalmers, où l’on constate un important déploiement policier.