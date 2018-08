Alexandre Despatie n’avait encore jamais joué à la balle molle, mais il a été conquis par l’idée des frères McMorris.

C’est naturel pour moi de venir encourager leurs efforts, c’est pour les enfants aussi. C’est une belle formule. Alexandre Despatie

Bien que son équipe ait rapidement été éliminée du tournoi, le triple champion du monde et médaillé olympique souhaite déjà renouveler l’expérience. « C’est un format qui est intéressant », affirme-t-il, « ça fait différent ».

On est heureux que tout le monde soit venu. C’est une participation insensée. Je me sens inspiré à présent. Je suis super admiratif. Mark McMorris

Les passionnés de snowboard Mark et Craig McMorris ont voulu « secouer un peu les choses », rassembler plus de monde, et obtenir plus de financement cette année. Ils ont pour cela décidé de changer leur traditionnel gala d’hiver en un tournoi de balle molle estival. C’est l’aspect inclusif de ce sport qui a convaincu les deux frères, affirment-ils.

À quel point c’est génial de jouer à la balle molle avec Jordan Eberle? Craig McMorris

De nombreux athlètes professionnels et olympiens, ainsi que des célébrités des médias sportifs se sont joints au projet. Les participants ont ainsi eu la chance de jouer avec des célébrités telles que la vedette réginoise de hockey Jordan Eberle, la hockeyeuse Natalie Spooner et la bobeuse Kaillie Humphries. Des personnalités de ESPN et des X Games se sont aussi jointes à l’initiative.

Donner le goût du sport aux enfants

À l’instar des 140 000 dollars récoltés par les galas organisés depuis 2012, l’argent recueilli par le tournoi de balle molle sera donné à la fondation Canadian Tire Bon départ pour permettre à plus de jeunes d’accéder au sport. Il servira notamment à payer des équipements et des frais d’inscription.

Les Saskatchewanais sont si généreux, et ont été si généreux, et nous ne pouvons les remercier suffisamment. Craig McMorris

C’est la conviction que le sport peut changer la vie des gens qui pousse Craig et Mark McMorris à s’investir dans ces campagnes de financement. « Je sais que j’aurais vraiment adoré [voir des célébrités du sport] quand j’étais petit », se rappelle Mark McMorris.